До збору коштів підключилися понад 178 тисяч українців.

Понад 178 тисяч українців зібрали понад 165 млн гривень на допомогу українській армії до фонду "Повернись живим" через вітчизняний додаток "Дія".

Про це повідомляється на сторінці "Діі" в Telegram.

"Зібрано понад 165 млн гривень на армію в додатку "Дія". До збору коштів в "Дії" приєдналися понад 178 тисяч українців. Пишаємося і продовжуємо підтримувати ЗСУ фінансово", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що всі кошти надходять до фонду "Повернись живим".

Щоб задонатити армії, потрібно: зайти в додаток, натиснути "допомогти армії", ввести суму внеску та оплатити карткою.

Війна проти України: