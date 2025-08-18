Він є одним із найвідоміших митців сучасності.

На російсько-українському фронті помітили китайського сучасного художника Ай Вейвея, відомого критичною позицією щодо влади КНР та боротьбою за права людини.

Фотографії з ним з'явилися у Instagram-акаунті Петра Верзілова - колишнього видавця російського інтернет-ЗМІ "Медиазона", який воює на стороні України. На одному зі знімків на Вейвеї футболка 13 бригади оперативного призначення Нацгвардії "Хартія":

"Головний художник сучасності, один із стовпів світової культури, символ сучасного мистецтва Ай Вейвей приїхав до нас на фронт у саме серце війни, на бойові позиції на північ від прекрасного міста Харкова. Великий Ай Вейвей - розумний, зухвалий і хоробрий - таким і повинен бути діяч культури номер 1 на планеті Земля".

Сам митець також поділився у мережі знімками з України. Згідно з опублікованими фото та відео, він зустрівся з українським письменником Сергієм Жаданом, який служить у "Хартії", а також із відомим футболістом Адрієм Шевченко.

Чим відомий Ай Вейвей

Китайський сучасний художник, документаліст і активіст виріс у засланні в Сіньцзяні, куди його родину відправили через політичні переслідування. Навчався в Пекінській кіноакадемії, певний час жив у США, а після повернення до Китаю став одним із найвідоміших митців сучасності.

Ай Вейвей був серед архітекторів стадіону "Пташине гніздо" для Олімпіади-2008 у Пекіні, але пізніше публічно розкритикував цей проєкт як пропагандистський.

Його роботи охоплюють інсталяції, фотографію, скульптуру, кінематограф і завжди мають гостре соціальне й політичне звучання.

У 2011 році його заарештували та утримували без суду протягом 81 дня, після чого він опинився під наглядом і зазнавав переслідувань. З 2015 року митець мешкає переважно за межами Китаю.

Ай Вейвей відкрито засудив російське вторгнення в Україну, назвавши його неприйнятним і таким, що струшує фундамент демократії та свободи, які світ вважав непорушними після Другої світової війни.

