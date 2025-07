Колектив виступить з концертом на музичному фестивалі Atlas Festival 2025.

У пʼятницю, 18 липня, всесвітньо відомий фінський рок-гурт The Rasmus прибув до Києва. Артисти – одні з учасників музичного фестивалю Atlas Festival 2025.

Учасники колективу звернулися до українських шанувальників в Instagram. Вони записали відео на пероні вокзалу, поруч із поїздом, на якому прибули до столиці.

За їхніми словами, виспатися їм не вдалося.

"Ми схвильовані бути тут. Побачимося", – сказала гітаристка Емілі Сухонен.

У Києві учасники гурту відвідали меморіал українським захисниками, що загинули у війні з Росією, який знаходиться біля Софійського собору.

Зазначимо, що виступ The Rasmus на фестивалі запланований на суботу, 19 липня.

The Rasmus – один з найбільш успішних музичних колективів Північної Європи. Їхній хіт In the Shadows відомий в усьому світі. До того ж, колектив брав участь у Євробаченні у 2022 році з піснею Jezbel – вони посіли 21 місце.

Того ж року The Rasmus та переможці Євробачення Kalush Orchestra записали композицію "In The Shadows Of Ukraine" за мотивами відомого хіта.

Нагадаємо, фестиваль Atlas Festival 2025 цього року проходить у Києві з 18 по 20 липня. Серед учасників будуть "Океан Ельзи", "Бумбокс", "Без обмежень", Yarmak та інші відомі виконавці.

Вас також можуть зацікавити новини: