Актора поклали в лікарню за пропозицією лікарів.

86-річний актор грузинського походження Олег Басилашвілі госпіталізований з коронавірусом.

Артист перебуває на лікуванні в одній з клінік російського Петербурга, повідомляє видання "МК".

Читайте такожПомер зірка легендарного фільму "Людина-амфібія"За інформацією ЗМІ, Басилашвілі через хронічну хворобу легенів кілька місяців не виходив з дому, побоюючись заразитися COVID-19.

"Від кого могла заразитися людина, яка протягом довгого часу не залишала житла, сказати важко: найімовірніше, вірус приніс додому хтось зі своїх. Але в результаті слідом за Олегом Басилашвілі захворіли його дружина і донька", - йдеться у повідомленні.

"Олегу Валеріановичу запропонували госпіталізацію і він не став відмовлятися, хоча почувався добре", - розповіла РБК його донька Ксенія.

Широку популярність Басилашвілі принесли ролі в кінофільмах режисера Ельдара Рязанова "Службовий роман", "Вокзал для двох" і режисера Георгія Данелія "Осінній марафон".

Раніше коронавірусом заразилася інша зірка фільму "Службовий роман" Аліса Фрейндліх. В артистки уражено менше 50% легень.

Лікарі розповіли, що її стан відповідає віку. Також медики говорять про оптимістичні прогнози щодо її одужання.

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Автор: Ольга Робейко