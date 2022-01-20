Ось уже кілька років Брітні і Джеймс публічно воюють.

Батько американської співачки Брітні Спірс, Джеймс Спірс, постане перед судом за стеження за співачкою. Виявляється, що чоловік багато років шпигував за своєю дочкою, а особливо його цікавило її особисте життя.

За даними ЗМІ, для стеження він користувався послугами охоронного агентства Black Box. Хоч і сам Джеймс всіляко заперечує цю інформацію, співробітник агентства готовий в суді надати аргументи і факти, що вказують на її правдивість.

Відомо, що наступне засідання суду відбудеться тільки влітку 2022 року.

Читайте також20-річна Анна Трінчер розсекретила вартість своїх нових грудейНагадаємо, останній рік Брітні видався дуже важким через судові розгляди з батьком, але не менш яскравим і незабутнім, завдяки заручинам з коханим і скасуванням опіки над нею. А нещодавно її сестра Джеймі Лінн презентувала автобіографічну книгу, в якій розповіла про параною зірки.

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