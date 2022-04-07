Жорстокість росіян не має меж.

Українська телеведуча Маша Єфросиніна з початку вторгнення Росії в Україну веде інформаційну боротьбу. У своїх соціальних мережах вона розповідає правду про війну в Україні, про те, як російські окупанти знищують наші міста і по-звірячому вбивають мирне населення.

І якщо українці, дивлячись на ці кадри, заливаються сльозами, потім встають і йдуть допомагати українській армії і біженцям, то зомбовані росіяни твердять одне: "Це фейк".

Мало того, що вони не виходять на протести і не закликають владу РФ зупинити війну в Україні, вони ще й пишуть гнівні коментарі українським знаменитостям, які намагаються достукатися до всього світу.

Так, Єфросиніна розповіла, що їй пишуть в соціальних мережах росіяни. Одним з найбільш страшних коментарів було жорстоке побажання її синові Олександру.

"Вони всі бажали моєму синові кастрації кислотою", - розповіла телеведуча в інтерв'ю "Радіо НВ".

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна пояснила, чому російські зірки не виходять на протести.

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