Актор захистив свою кохану від невідомого чоловіка.

Американські актори Бен Аффлек і Джей Ло, які вперше з'явилися разом на червоній доріжці Венеціанського кінофестивалю, потрапили в курйозну ситуацію.

В аеропорту невідомий чоловік занадто близько підбіг до Лопес, мабуть, щоб сфотографуватися. При цьому він був без маски. Реакція Аффлека не змусила на себе довго чекати - він швидко дав відсіч нав'язливому шанувальнику, відштовхнувши його і прикривши Дженніфер собою. Потім актор взяв за руку свою кохану і відвів її.

Що відомо про роман Бена Аффлека і Дженніфер Лопес

Вперше Лопес і Аффлек познайомилися на зйомках фільму на початку 2000-х. Зустрічатися пара почала в липні 2002 року, а в листопаді оголосили про заручини. Ось тільки довгоочікуваного весілля фанати так і не дочекалися, адже у вересні 2003 року пара розлучилася, хоча до заповітного дня залишалося всього за кілька днів.

Перші чутки про те, що Джей Ло з Беном Аффлеком знову разом з'явилися навесні поточного року, коли їх помітили на спільних прогулянках. Пізніше з'явилися фото з їх спільного відпочинку, а на день народження Джей Ло пара підтвердила свої стосунки.

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Автор: Діана Могилєвич