Співачка показала нове фото.

Популярна співачка Бейонсе опублікувала в Instagram колаж з фотографій.

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На першій фото зірка позує в шкіряному боді, вільних штанях, курточці і панамі. Потім на кожному наступному знімку Бейонсе знімає з себе по кілька речей.

Так, на одному з фото вона позує в боді, ботфортах і рукавичках спиною до фотографа. На одне плече вона накинула шарф, але сідниці вирішила їм не прикривати.

За день фото набрало понад 1,2 мільйона лайків. Фанати пишуть, що Бейонсе, як завжди, виглядає стильно і чарівно.

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Автор: Діана Могилєвич