З іншого боку, додав артист, добре, що такі люди усе ж відмовилися від російської.

Фронтмент гурту "СКАЙ" Олег Собчук розповів, що думає про артистів, які раніше співали російською, проте після 24 лютого 2022 року перейшли на українську. Деякі артисти "пригадали" рідну мову тільки рік тому, а до цього її нібито ігнорували.

За словами Собчука, таких зірок він не поважає. Мало того, ці артисти його дратують. Співак зазначає, що Україна платить дуже велику ціну за те, щоб деякі відмовилися від російської мови.

"Так, мене це дратує. Поваги до таких артистів у мене немає. Я вважаю це повною безхребетністю. Але з іншого боку, добре, що перейшли на українську... Шкода, звісно, що такою ціною до них дійшло", - розповів Собчук в інтерв'ю YouTube-каналу "Факти ICTV".

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Також музикант поділився думками щодо того, чи є в українському шоу-бізнесі справжня дружба. За словами Собчука, артисти лише колеги. У дружбу серед зірок він не вірить.

Фронтмена також спитали, скільки може заробляти український артист. Це питання викликало у нього сміх. За словами Собчука, іноді він та його команда могли взагалі нічого не заробляти. При цьому гурт писав альбоми та продовжував давати концерти.

Хто такий Олег Собчук

Олегу Собчуку 42 роки, він народився у Тернополі. У 2001 році він заснував гурт "СКАЙ". Собчук пише усі пісні, єдиним виключенням став трек "Не йди". У музиканта є дружина та двоє дітей.

Артист та усі музиканти "СКАЙ" давали благодійні концерти ще з 2014 року. Нині вони також виступають перед військовими та допомагають збирати кошти на ЗСУ та лікування захисників України, які отримали поранення на фронті.

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