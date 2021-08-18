За словами організаторів заходу, немає підтверджень, що поховання учасників революції робили саме там.

Організатори концерту італійського співака Андреа Бочеллі в Києві на День Незалежності вважають некоректною заяву заступника голови Київської міської державної адміністрації Володимира Прокопіва щодо встановлення сцени для виступу на братській могилі учасників революції 1917—1921 років.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі організаторів концерту Андреа Бочеллі в Києві.

"Влада міста Києва в особі одного із заступників пана Кличка знову маніпулює фактами, роблячи некоректні заяви щодо сцени, яка побудована на Площі Конституції. Дійсно, у День Незалежності України на площі Конституції у Києві відбудеться концерт світової зірки, італійського оперного співака Андреа Бочеллі у супроводі симфонічного оркестру. Благодійні кошти, які будуть зібрані на цьому концерті, спрямують на створення Центру сучасного мистецтва - Музею Івана Марчука", - заявили організатори.

У коментарі вказується, що площа, яка у 2002 році отримала назву Конституції, розташована в історичній місцевості Києва біля Маріїнського парку. Її історія розпочинає свій відлік з 18-го сторіччя, коли на Печерських пагорбах розпочалося зведення Маріїнського палацу. З часом ліс біля палацу було перетворено на міський парк.

"На честь прийняття у 1996 році Конституції України площа перед центральними воротами Маріїнського палацу рішенням Київради набула свого нинішнього найменування. У спадок з радянських часів досі на площі Конституції знаходяться залишки пам’ятника учасникам більшовицького жовтневого повстання 1917 року проти Української Центральної Ради.

На той момент українська влада виявилася сильнішою і більшовики зазнали поразки. Загиблі учасники повстання були поховані українським урядом у братській могилі в одному з куточків Маріїнського парку", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що за часів СРСР у 1935 році на місці ймовірного захоронення був встановлений пам‘ятний знак з відповідним написом антиукраїнського прокомуністичного змісту. Під час подій Революції Гідності цей напис було збито і більшість елементів пам‘ятника було зруйновано. Зараз постамент перебуває в аварійному стані.

"Враховуючи його ідеологічне спрямування, відновлення пам’ятника не актуальне. До того ж сам пам’ятник ніколи не був і не є пам‘яткою історії, також він не мав і мистецької цінності.

Рішенням КМДА місце розташування зруйнованого постаменту має бути благоустроєне, постамент заплановано демонтувати", - наголошується у коментарі.

Тому, на думку організаторів концерту, досить дивною виглядає заява заступника голови Київської міської державної адміністрації Володимира Прокопіва, що сцену для проведення концерту високої музики Андреа Бочеллі нібито встановлюють на місці масових поховань учасників революції 1917-1921 років.

Крім того, підкреслюється, що нікого з представників КМДА не обурив той факт, що під час проведення пісенного конкурсу "Євробачення-2017" на площі Конституції відбувалися розважальні заходи. Зокрема, саме в цьому місці знаходився червоний хідник та просто біля залишків пам’ятника працював ді-джей.

Згідно з інформацією Українського інституту національної пам’яті, на території Маріїнського парку похована значна кількість людей, які загинули під час події Української Революції 1917-1921 років. Серед них як прихильники більшовицької влади, так і жертви "червоного терору". Загальна кількість похованих досі невідома. Також невідомі місця конкретних поховань, оскільки пошукові роботи у Маріїнському парку не проводилися. "Немає жодних підтверджень, що поховання здійснювалися саме на території, де нині знаходиться площа Конституції і саме у тому місці, де був встановлений радянський пам‘ятний знак.

Водночас, слідуючи традиціям християнської моралі та сучасним нормам права, за пропозицією Українського інституту національної пам‘яті, після демонтажу залишків пам‘ятника загиблим більшовикам планується встановити меморіальну плиту, напис на якій має у рівній мірі виказати повагу до кожного загиблого та похованого в Маріїнському парку - "В цьому парку поховані загиблі під час подій Української революції 1917-1921 років"", - наголосили організатори концерту.

Як відомо, раніше заступник голови Київської міської державної адміністрації Володимир Прокопів заявив, що сцену, на якій з нагоди Дня Незалежності відбудеться концерт італійського співака Андреа Бочеллі, встановили на братській могилі учасників революції 1917—1921 років. Його заява спричинила значний скандал в мережі.

Автор: Костянтин Гончаров