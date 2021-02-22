Співачка побоюється за своє життя.

Відома співачка Біллі Айліш звернулася в поліцію, щоб ті захистили її від настирливого шанувальника.

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Про це повідомляє TMZ.

Сталкер розбив табір біля будинку Біллі, звідки спостерігав за нею і надсилав дивні записки. В одній з таких записок він написав, що "скоро підніметься вода, і вона помре".

Крім поліції, Айліш звернулася до суду, щоб він видав шанувальнику заборону на наближення до неї і її сім'ї. Так, тепер сталкер не має права наближатися до них ближче ніж на 180 метрів.

"Я більше не відчуваю себе в безпеці, коли виходжу з дому, я не можу займатися фізичними вправами на вулиці, тому що він може в будь-який момент підійти до мене і нашкодити. Коли я бачу його, мені хочеться кричати", - зазначила Айліш.

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Автор: УНІАН