13 травня в Ліверпулі відгримів фінал одного з найпрестижніших світових вокальних конкурсів.

У прямому ефірі гранд-фіналу українська співачка Злата Огнєвіч оголосила бали, які Україна поставила своїм суперникам на конкурсі. Так, оцінки були розподілені наступним чином:

Литва - 10 балів

Австралія - 8 балів

Чехія - 7 балів

Польща - 6 балів

Естонія - 5 балів

Велика Британія - 4 бали

Словенія - 3 бали

Італія - 2 бали

Ізраїль - 1 бал

Найвищу оцінку - 12 балів - Україна віддала Loreen зі Швеції.

До складу національного журі увійшли Олександр Фоззі Сидоренко, Світлана Тарабарова, Тоня Матвієнко, Олег Собчук та Євген Хмара.

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Варто відзначити, на Євробаченні переможець визначається на основі голосування журі та телеглядачів. Кожна країна-учасниця формує журі, що складається з музичних експертів, композиторів, продюсерів та інших професіоналів у галузі музики. Журі з кожної країни оцінює виступи учасників у півфіналах і фіналі, присвоюючи їм бали від 1 до 12. Ці бали є 50% підсумкового результату.

Після того, як всі учасники виступили у фіналі, починається голосування телеглядачів. Глядачі кожної країни можуть проголосувати за свого улюбленого учасника через SMS та мобільний додаток. Голоси телеглядачів також складають 50% підсумкового результату.

Бали від журі та телеглядачів підраховуються окремо з урахуванням коефіцієнтів і потім об'єднуються для визначення загального результату. Учасник, який набрав найбільшу кількість балів, оголошується переможцем Євробачення. Країна-переможець отримує право організувати наступний конкурс на своїй території в наступному році.

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