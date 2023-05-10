Знаменитість тоді мучив токсикоз.

Українська телеведуча Маша Єфросиніна в програмі "Дорослі дівчатка" розповіла, що під час першої вагітності у неї був сильний токсикоз. У той період Маша вела ранкове шоу "Підйом", і часом їй було складно стримати блювотний рефлекс.

"Я тоді вела ранкове шоу і блювала прямо в перервах на рекламу. Я вилітала: за 30 секунд потрібно було проблюватися і ще за 30 секунд потрібно було повернутися. І мені завжди здавалося, що від мене смердить чимось",-розповіла Єфросиніна.

Однак, як зізналася ведуча, одного разу їй не вдалося стриматися - її знудило прямо на сцені.

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"Одного разу ми з Юрою вели корпоратив у великій компанії, і я блювонула прямо на сцені. Я випила яблучний сік і як в кіно - бе. Мені так було соромно. Я нікому не говорила, що вагітна, і вони думали, що я набухалася", - додала ведуча.

Зазначимо, Маша Єфросиніна - мама двох дітей. У неї дочка Нана і син Олександр. Двох діток вона народила в шлюбі з Тимуром Хромаєвим.

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна відповіла, чи піде в президенти.

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