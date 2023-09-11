За словами Беспалова, у психолога був роман з Наталією Холоденко.

Психолог і телеведучий Дмитро Карпачов приховує своє особисте життя. Відомо лише те, що багато років тому він познайомився в Кіровограді зі своєю майбутньою дружиною Іриною. Незабаром вони переїхали до Києва, де у них народився син Святогор. Більше ніяких подробиць.

У соціальних мережах він не публікує сімейні знімки, на світських заходах з дружиною не з'являється, спільні інтерв'ю вони не дають. Можливо, Карпачов приховує свою дружину від громадськості, щоб їй ніхто не доніс про його зради з колегою-психологом Наталією Холоденко.

Так, блогер Богдан Беспалов, спираючись на слова наближених до Холоденко людей, сказав, що у Холоденко і Карпачова був роман.

"Як принесли котики на хвостику, Холоденко і Карпачов неодноразово зігрівалися від зимового холоду під однією ковдрою. Я здивований? Ні, тому що Наталя дуже часто заступається за Карпачова, вона постійно включена в інформаційні процеси, де він згадується. Те ж саме можна сказати і про нього. Він повністю за Наталію. Це як два г*внопрофесіонали знайшли одне одного", - сказав Беспалов.

Він додав, що Карпачов хотів серйозних стосунків з Наталею, створити з нею сім'ю. Однак, як каже Беспалов, Холоденко - дуже продумана жінка, тому буде "вибирати варіант, де дуже-дуже тепло".

"У якийсь момент, несподіваний для Карпачова, вона з'явилася в теплих обіймах мультимільйонера з Франції, який і оплачує абсолютно всі її забаганки за кордоном. Браво, Наташо! Це потрібно мати мізки і вміти аналізувати, щоб так маніпулювати принцами сучасності", - підсумував Беспалов.

Раніше стало відомо, що Дмитро Карпачов міг "втекти" з України. У мережі стверджують, що ведучий перебуває в Таїланді.

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