Анна Алхім вже пробувала перейти на українську мову.

Українська блогерка Анна Алхім дала відверте інтерв'ю Раміні Есхайкзай в рамках програми "Ходять чутки", в якому розповіла про своє ставлення до української мови.

За словами Алхім, ми живемо у вільній країні, тому ніхто не має права примушувати когось розмовляти державною мовою. При цьому вона зазначила, що намагалася перейти на українську мову, оскільки вважає її дуже красивою.

Але інтерв'ю вона дала російською мовою і зазначила, що на початку повномасштабної війни жила в Ужгороді, де їй зустрічалися виключно російськомовні люди.

"Мені подобається українська мова. Вона дуже красива, мила, ніжна. Але я не можу поки перейти. По-перше, я дуже швидко розмовляю. По-друге, я не вважаю, що перейшовши на українську мову, це буде якимось показником. Можна говорити українською, але бути паскудою останньою і взагалі не патріотом. Це нацизм", – сказала Алхім.

Вона додала, що змушувати людей говорити українською - це не по-християнськи.

"Це не від Бога, це не по-християнськи - змушувати людей говорити українською мовою. Не те щоб я проти. Я за! Я готова говорити, але насильно - навіщо? Це маячня", - додала блогерка.

Нагадаємо, блогерка Анна Алхімік підтримувала президента Росії Володимира Путіна.

Але після перших обстрілів Дніпра російськими окупантами дівчина швиденько змінила тактику. Тепер замість підтримки агресору Путіну, вона просить його і російську армію припинити війну.

Вас також можуть зацікавити новини: