Українська блогерка Анна Алхім довгий час підтримувала президента Росії Володимира Путіна.
Але після перших обстрілів Дніпра російськими окупантами дівчина швиденько змінила тактику. Тепер замість підтримки агресору Путіну, вона просить його і російську армію припинити війну.
Такий показовий виступ зі сльозами вона влаштувала в TikTok. Зазначимо, Алхім знімає свої реакції на вибухи і навіть під час обстрілів виходить на вулицю.
Втім, якщо раніше улюбленець Алхім був Путін, то зараз Зеленський. За її словами, він єдиний, хто" не продав свою країну", а президент РФ - "старий маразматик, який обоср*вся".
@anna_alkhim 🇺🇦🙏🏻❤️ #alkhim#алхим♬ оригінальний звук-Anna Alkhim
Нагадаємо, раніше блогерка з Донецька оскандалилася заявою про війну в Україні.