Анна Алхім змінила своє ставлення до Путіна.

Українська блогерка Анна Алхім довгий час підтримувала президента Росії Володимира Путіна.

Але після перших обстрілів Дніпра російськими окупантами дівчина швиденько змінила тактику. Тепер замість підтримки агресору Путіну, вона просить його і російську армію припинити війну.

Такий показовий виступ зі сльозами вона влаштувала в TikTok. Зазначимо, Алхім знімає свої реакції на вибухи і навіть під час обстрілів виходить на вулицю.

Втім, якщо раніше улюбленець Алхім був Путін, то зараз Зеленський. За її словами, він єдиний, хто" не продав свою країну", а президент РФ - "старий маразматик, який обоср*вся".

Нагадаємо, раніше блогерка з Донецька оскандалилася заявою про війну в Україні.

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