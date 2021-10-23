Пістолет був одним із трьох, які зброяр вестерна встановила на візку біля місця зйомок.

Американський актор Алек Болдвін, який випадково застрелив під час зйомок фільму операторку з України Галину Гатчінс, не знав про бойові патрони у зброї.

Про це повідомляє AP.

Помічник режисера передав Болдвіну заряджену зброю і сказав, що її можна безпечно використовувати всього за кілька хвилин до фатального пострілу.

І коли Болдвін натиснув спусковий курок, то вбив операторку Гатчінс.

Офіс шерифа округу Санта-Фе отримав у п’ятницю ордер на огляд ранчо, де проходили зйомки вестерна. Правоохоронці повинні були оглянути закривавлений костюм Болдвіна, зброю, з якої застрелили українку, та інші реквізити й усі можливі відеозаписи.

Читайте такожДонька Алека Болдвіна звернулася до журналістів у зв'язку із загибеллю українки на зйомках батькаПістолет був одним із трьох, які зброяр вестерна Ханна Гутьєррес встановила на візку біля дерев’яної будівлі, неподалік сцени. Помічник режисера Дейв Холлс витягнув пістолет і приніс його Болдвіну, не підозрюючи про бойові патрони усередині.

Невідомо точно, скільки пострілів було здійснено. Гутьєррес взяла гільзу після стрілянини і вручила його копам.

Ніяких звинувачень ще нікому поки не висували, а Болдвіну навіть дозволили подорожувати. Триває слідство.

Актор Алек Болдвін застрелив на зйомках людину: що відомо

22 жовтня стало відомо, що Болдвін випадково поранив на зйомках двох людей, один з яких помер. Управління шерифа повідомляє, що актор застрелив оператора, 42-річну українку Галину Гатчінс. Вона була доставлена по повітрю в лікарню в Альбукерке, де і померла.

Як повідомляється, знімальна група знімала сцену, в якій використовувалася вогнепальна зброя. Невідомо, що сталося, але постраждали дві людини.

Незабаром стали відомі подробиці про загиблу. Оператор-постановник Галина Гатчінс, яка постраждала на зйомках фільму "Раст", закінчила КНУ і довгий час знімала документалки. Після цього місце події показали з висоти на відео.

Генеральне консульство України в Сан-Франциско вже відреагувало на інцидент, а також стало відомо про реакції акторів і знімальної групи на трагедію.

Автор: Віолетта Орлова