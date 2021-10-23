22 жовтня стало відомо, що Болдуїн випадково поранив на зйомках двох людей, один з яких помер.

Донька американського актора Алека Болдвіна, модель Айрленд відмовилась коментувати ЗМІ інцидент з участю свого батька, який випадково застрелив на зйомках нового фільму операторку – уродженку з України – Галину Гатчінс.

Дівчина гнівно звернулася до журналістів, які просили її прокоментувати трагедію.

В одному зі своїх Instagram Stories Айрленд показала скріншот СМС від журналіста, який просив відреагувати на подію текстом чи дзвінком. У відповідь донька Болдвіна попросила представників ЗМІ назавжди забути її номер телефону.

"Для жменьки журналістів, які зв'язувалися зі мною, ви зневажливі і бездушні. Всім, хто давав мій номер, будь ласка, втратьте його і більше не зв'язуйтеся зі мною", – заявила дівчина.

Читайте такожАлек Болдуїн, який застрелив жінку, вперше прокоментував трагедію: "моє серце розбите" (фото)Водночас вона залишила зворушливий пост, у якому згадала сім’ю загиблої, а також висловила підтримку батьку: "Моя любов і підтримка сім'ї і друзям Галі Гатчінс. Посилаю зцілюючі думки Джоелу Соузу. І я хотіла б сьогодні міцніше обійняти тата".

Актор Алек Болдуін застрелив на зйомках людину: що відомо

22 жовтня стало відомо, що Болдуїн випадково поранив на зйомках двох людей, один з яких помер. Управління шерифа повідомляє, що актор застрелив оператора, 42-річну українку Галину Хатчінс. Вона була доставлена по повітрю в лікарню в Альбукерке, де і померла. Як повідомляється, знімальна група знімала сцену, в якій використовувалася вогнепальна зброя. Невідомо, що сталося, але постраждали дві людини.

Незабаром стали відомі подробиці про загиблу. Оператор-постановник Галина Хатчінс, яка постраждала на зйомках фільму "Раст", закінчила КНУ і довгий час знімала документалки. Після цього місце події показали з висоти на відео.

Генеральне консульство України в Сан-Франциско вже відреагувало на інцидент, а також стало відомо про реакції акторів і знімальної групи на трагедію.

Автор: Віолетта Орлова