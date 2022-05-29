Музикант каже, що не розуміє і не прагне зрозуміти пропагандистів і тих, хто вірить пропаганді РФ.

Російський музикант і лідер групи "Машина времени" Андрій Макаревич висловився про пропаганду, яку веде Кремль. Він сказав, що не розуміє мотивацію артистів, які вірять даній пропаганді і виступають на концертах з символікою "Z". Свою думку він висловив в інтерв'ю росСМИ.

"Навіщо мені їх розуміти? Мені не цікаво їх аналізувати. Абсолютно. Стільки цікавих речей на світі, а я буду це аналізувати...",- заявив Макаревич.

Нещодавно він відвідав Форум вільної культури в Ізраїлі, де зустрів Пугачову, Гребенщикова та інших. Він сказав, що йому цікаві люди, які зібралися на даному заході.

"Я отримую колосальну насолоду, що слухаю тих, хто тут зібрався. Ось вони мені цікаві. Все життя були цікаві. Є можливість послухати їх. А хто пише букву Z-так пішли вони в...", - сказав Макаревич, не стримуючи емоцій.

Нагадаємо, Андрій Макаревич висміяв кремлівську пропаганду.

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