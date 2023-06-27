Він записав жартівливе відео в TikTok.

Нещодавно українська співачка Настя Каменських дала велике інтерв'ю Маші Єфросиніній, під час якого розплакалася. Вона скаржилася на непросте життя і не змогла стримати емоцій.

"Пам'ятаю, як було важко", - почала розповідь Настя і заплакала після цих слів.

Вона зазначила, що такий емоційний стан - це нормально. Артистка дозволяє собі проявляти слабкість.

Відео дня

Варто відзначити, що цей фрагмент з інтерв'ю відразу ж розлетівся мережею. На нього відреагував і український військовий. Він записав "слізливе" відео під слова Каменських і написав: "Це я розповідаю, як мені було важко на 26 лінії фронту".

Як відреагувала мережа

"Я вважаю, що це найкраща пародія. Тут реально людині важко"

"Я вмираю від сміху. Ось це у вас талант"

"Давно писала, що ви артист. Після перемоги відразу на сцену"

"Геніально! Дякую за настрій"

Нагадаємо, мережа бурхливо відреагувала на інтерв'ю Насті Каменських. Користувачі відразу ж почали знімати пародії. Серед них опинилася і Лера Мандзюк - відома українська стендап-зірка.

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