Онука Софії Ротару, модель Соня Євдокименко, знялася на пляжі в купальнику.
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Зовсім нещодавно повідомлялося, що модель разом зі своїм бойфрендом Денисом Жадановим влаштувала собі романтичну відпустку на Гаваях.
На фото дівчина лежить на піску практично гола, верхню частину купальника не видно через волосся.
Підписники моделі написали масу коментарів під фото, захопившись її стрункою фігурою: «Приголомшливо», «Чудово», «Красуня», «Божественні ніжки».
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