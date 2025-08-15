Після тривалої боротьби з деменцією з тільцями Леві померла Джеклін (Джекі) Безос, матір засновника Amazon Джеффа Безоса.

Американський підприємець повідомив у своєму Instagram, що в останні миті життя Джеклін була оточена дітьми, онуками та чоловіком - Мігелем Безосом. "Я знаю, що в останні хвилини вона відчувала нашу любов. Нам усім пощастило бути частиною її життя. Я назавжди збережу її в своєму серці. Я люблю тебе, мамо", - написав він.

Безос зазначив, що його матір завжди віддавала людям більше, ніж отримувала. Сім’я попросила замість квітів вшанувати її пам’ять добрими справами або благодійними внесками.

Деменція з тільцями Леві (Lewy Body Dementia, LBD) - це прогресуюче нейродегенеративне захворювання мозку, яке поєднує риси хвороби Альцгеймера та хвороби Паркінсона.

Життя Джекі Безос

Джеклін "Джекі" Ґайз Безос народилася у 1947 році в штаті Нью-Мексико, США. Вона стала матір’ю у дуже юному віці - у 17 років, народивши сина Джеффа Безоса, ще навчаючись у школі. Тоді вона була одружена з його батьком, Тедом Джоргенсеном, але шлюб швидко розпався.

Щоб закінчити навчання, Джекі відвідувала вечірні класи, залишаючи немовля на піклування батьків, і рано відчула відповідальність за поєднання ролі матері та власного розвитку.

У 1968 році вона вийшла заміж за Мігеля "Майка" Безоса, кубинського емігранта, який усиновив Джеффа. Разом подружжя виховало трьох дітей — Джеффа, Крістіну та Марка, проживши в шлюбі понад п’ять десятиліть.

Попри складний початок дорослого життя, Джекі продовжила освіту і у 45 років здобула ступінь бакалавра психології в Університеті штату Нью-Мексико. Вона працювала на різних посадах, підтримуючи сім’ю та завжди заохочуючи дітей до навчання, допитливості та підприємництва.

У 1995 році Джекі та Майк стали одними з перших інвесторів Amazon, вклавши близько 245 тисяч доларів у стартап, який тоді працював у гаражі. Її віра в ідею сина та підтримка стали важливою частиною успіху компанії.

У 2000 році подружжя заснувало Bezos Family Foundation, спрямований на розвиток освітніх програм і підтримку молоді. Джекі брала активну участь у створенні ініціативи Vroom для розвитку дітей дошкільного віку та підтримувала Bezos Scholars Program, яка відкривала можливості підліткам-лідерам з усього світу.

