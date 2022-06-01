За даними ЗМІ, подружжя розходяться в політичних поглядах.

У російських ЗМІ поширюється інформація про те, що співачка Віра Брежнєва і продюсер Костянтин Меладзе знаходяться на межі розлучення через різні політичні погляди.

Так, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Костянтин Меладзе ще жодного разу не висловився про війну. А ось Віра Брежнєва активно займається волонтерською діяльністю. Нещодавно її помітили, коли вона допомагала розвантажувати фури з гуманітарною допомогою.

Крім того, в росЗМІ припускають, що така позиція Меладзе пов'язана з тим, що він не хоче втрачати успішний бізнес в Росії. І саме така позиція могла негативно позначитися на його стосунках з Брежнєвою.

Зазначимо, Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе офіційно розписалися в 2015 році. Церемонія одруження відбулася в Італії. У пари немає спільних дітей, але Брежнєва неодноразово говорила про те, що хотіла б народити продюсеру спадкоємця.

Нагадаємо, раніше російський продюсер вимагала у Брежнєвої повернути зароблені в РФ мільйони після того, як вона публічно почала засуджувати Росію і підтримувати Україну.

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