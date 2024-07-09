Він опублікував у мережі кадри російської атаки.

Вокаліст відомого британського рок-гурту Bring Me the Horizon Олівер Сайкс відреагував на російський обстріл дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" у Києві.

Він опублікував у своєму Instagram-акаунті кадри влучань по українській столиці, а також фото маленьких пацієнтів лікарні, яких евакуювали на вулицю через російську атаку.

"Росія розбомбила дитячу лікарню в Україні. Хворі на рак діти тепер лікуються на вулиці. Просто немає слів...." - написав співак. Відео дня

Bring Me The Horizon підтримує Україну

На початку повномасштабної війни Сайкс опублікував у мережі прапор України, зазначивши, що молиться за неї. "Це дуже особлива країна, в якій я багато разів бував/працював, завів багато друзів і яка займає особливе місце в моєму серці. Я не можу повірити, що це відбувається. Будь ласка, бережіть себе", - написав він тоді.

Згодом він повідомив, що разом зі своєю матір'ю Керол Сайкс та командою одягу Drop Dead випустив мерч на підтримку України, отримані кошти мають піти на допомогу біженцям з України.

В одному зі звернень до українців співак заявив, що не припинить розповідати та нагадувати людям, що війна все ще триває. "Ми стоїмо з Україною, ми любимо вас і сподіваємося, що ця дурна війна закінчиться якомога швидше", - додав він.

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