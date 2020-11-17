Співачка показала фото з готелю.

Відома співачка Брітні Спірс полетіла на один з островів Гавайського архіпелагу, Мауї, разом зі своїм коханим.

Читайте такожБрітні Спірс в трусиках і на підборах показала спекотний танець

В Instagram вона опублікувала кілька фотографій, на яких виглядає дуже дивно. Вона постала у футболці, сонцезахисних окулярах і з немитою головою.

"І не кажіть нічого про моє волосся", - підписала фото Спірс.

Фанатам не сподобалися такі кадри. Вони уточнили у Брітні, чому вона вирішила опублікувати саме такі дивні фото.

Інші новини УНІАН:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Діана Могилєвич