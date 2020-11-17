Співачка полетіла на відпочинок / instagram.com/britneyspears
Відома співачка Брітні Спірс полетіла на один з островів Гавайського архіпелагу, Мауї, разом зі своїм коханим.
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В Instagram вона опублікувала кілька фотографій, на яких виглядає дуже дивно. Вона постала у футболці, сонцезахисних окулярах і з немитою головою.
"І не кажіть нічого про моє волосся", - підписала фото Спірс.
Фанатам не сподобалися такі кадри. Вони уточнили у Брітні, чому вона вирішила опублікувати саме такі дивні фото.
Співачка полетіла на відпочинок / instagram.com/britneyspears
Співачка полетіла на відпочинок / instagram.com/britneyspears
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