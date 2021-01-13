Підписники співачки різко розкритикували її за зовнішній вигляд.

Американська співачка Брітні Спірс опублікувала нове відео, на якому вона танцює вдома у коротких шортах та топі з голим животом.

Читайте такожНапівоголена Брітні Спірс знову налякала фанатів дивним танцемРолик з'явився на її акаунті в Instagram.

Підписники різко розкритикували Спірс за зовнішній вигляд:

"Я люблю тебе, але з тобою щось не в порядку", "Вона виглядає такою втомленою та накачаною наркотиками", "Збожеволіла", "Вона взагалі бачить себе в дзеркало?", "Її очі завжди виглядають так, ніби вона весь день плакала", "Щось вона погладшала", "Ну, поїхали, нова порція божевілля", "Розчешіть їй волосся", "Як же мені її шкода".

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Автор: УНІАН