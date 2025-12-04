Фаворитами стали продовження серіалів "Гра в кальмара" та "Венздей"

Пошукова система Google оприлюднила список фільмів та серіалів, якими українські користувачі найбільше цікавилися у 2025 році.

У блозі компанії зазначається, що другий сезон південнокорейського серіалу "Гра в кальмара" опинився на третьому місці загального рейтингу пошукових запитів - одразу після "графіків відключення світла" та романтичного реаліті-шоу "Холостяк 2025".

Серед повнометражних релізів найбільшу увагу глядачів привернув фантастичний екшн "Ущелина". За ним у списку популярності - готичний хорор "Носферату" та драматична стрічка "Хороша погана дівчинка". У десятку найцікавіших також увійшли екранізація культової гри "Майнкрафт", оскарівська "Анора" та свіжа інтерпретація легенди про Дракулу:

Ущелина;

Носферату;

Хороша погана дівчинка;

Майнкрафт;

Анора;

Дракула 2025;

Наша провина;

Мікі 17;

Ліло і Стіч;

28 років потому.

У категорії серіалів беззаперечним фаворитом став другий сезон "Гри в кальмара". Серед інших хітів - продовження "Венздей", британська кримінальна драма "Гангстерленд", українські проєкти "Зворотній напрямок", "Будиночок на щастя", "Кохання та полум’я", а також турецький серіал "Далеке місто" та іспанський "Бункер мільярдерів":

Гра в кальмара 2;

Венздей 2 сезон;

Гангстерленд;

Зворотній напрямок;

Будиночок на щастя 6 сезон;

Джінні і Джорджія;

День шакала;

Далеке місто;

Кохання та полум'я;

Бункер мільярдерів.

