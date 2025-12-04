Колаж УНІАН / фото ua.depositphotos.com

Пошукова система Google оприлюднила список фільмів та серіалів, якими українські користувачі найбільше цікавилися у 2025 році.

У блозі компанії зазначається, що другий сезон південнокорейського серіалу "Гра в кальмара" опинився на третьому місці загального рейтингу пошукових запитів - одразу після "графіків відключення світла" та романтичного реаліті-шоу "Холостяк 2025".

Серед повнометражних релізів найбільшу увагу глядачів привернув фантастичний екшн "Ущелина". За ним у списку популярності - готичний хорор "Носферату" та драматична стрічка "Хороша погана дівчинка". У десятку найцікавіших також увійшли екранізація культової гри "Майнкрафт", оскарівська "Анора" та свіжа інтерпретація легенди про Дракулу:

  • Ущелина;
  • Носферату;
  • Хороша погана дівчинка;
  • Майнкрафт;
  • Анора;
  • Дракула 2025;
  • Наша провина;
  • Мікі 17;
  • Ліло і Стіч;
  • 28 років потому.

У категорії серіалів беззаперечним фаворитом став другий сезон "Гри в кальмара". Серед інших хітів - продовження "Венздей", британська кримінальна драма "Гангстерленд", українські проєкти "Зворотній напрямок", "Будиночок на щастя", "Кохання та полум’я", а також турецький серіал "Далеке місто" та іспанський "Бункер мільярдерів":

  • Гра в кальмара 2;
  • Венздей 2 сезон;
  • Гангстерленд;
  • Зворотній напрямок;
  • Будиночок на щастя 6 сезон;
  • Джінні і Джорджія;
  • День шакала;
  • Далеке місто;
  • Кохання та полум'я;
  • Бункер мільярдерів.

