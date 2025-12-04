Пошукова система Google оприлюднила список фільмів та серіалів, якими українські користувачі найбільше цікавилися у 2025 році.
У блозі компанії зазначається, що другий сезон південнокорейського серіалу "Гра в кальмара" опинився на третьому місці загального рейтингу пошукових запитів - одразу після "графіків відключення світла" та романтичного реаліті-шоу "Холостяк 2025".
Серед повнометражних релізів найбільшу увагу глядачів привернув фантастичний екшн "Ущелина". За ним у списку популярності - готичний хорор "Носферату" та драматична стрічка "Хороша погана дівчинка". У десятку найцікавіших також увійшли екранізація культової гри "Майнкрафт", оскарівська "Анора" та свіжа інтерпретація легенди про Дракулу:
- Ущелина;
- Носферату;
- Хороша погана дівчинка;
- Майнкрафт;
- Анора;
- Дракула 2025;
- Наша провина;
- Мікі 17;
- Ліло і Стіч;
- 28 років потому.
У категорії серіалів беззаперечним фаворитом став другий сезон "Гри в кальмара". Серед інших хітів - продовження "Венздей", британська кримінальна драма "Гангстерленд", українські проєкти "Зворотній напрямок", "Будиночок на щастя", "Кохання та полум’я", а також турецький серіал "Далеке місто" та іспанський "Бункер мільярдерів":
- Гра в кальмара 2;
- Венздей 2 сезон;
- Гангстерленд;
- Зворотній напрямок;
- Будиночок на щастя 6 сезон;
- Джінні і Джорджія;
- День шакала;
- Далеке місто;
- Кохання та полум'я;
- Бункер мільярдерів.
Нагадаємо, раніше УНІАН склав для вас підбірку цікавих та напружених трилерів 2025 року, які ви могли пропустити.