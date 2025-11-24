Не так давно 91-річна Бріжит Бардо перенесла складну операцію.

Відома французька акторка Бріжит Бардо знову опинилася в лікарні після того, як перенесла операцію у жовтні цього року.

Як повідомляє Nice-Matin, 91-річну зірку французького кіно вкотре госпіталізували до приватної клініки Сен-Жан у Тулоні, де вона нещодавно проходила лікування. Тоді, як відомо, Бріжит перенесла операцію та проходила реабілітацію.

Точний діагноз акторки не розголошується. Відомо лише, що вона бореться із серйозною хворобою та перебуває під пильним наглядом медиків.

Відео дня

Коментарі щодо свого стану Бардо не дає, так само не виходять на зв'язок і її родичі. Щоправда, нещодавно акторці довелося порушити мовчанку.

Популярний французький блогер поширив чутки про нібито смерть акторки, зазначивши, що вже готуються її похорони. Тоді на офіційній сторінці 91-річної Бріжит з'явився емоційний допис, який спростував всі домисли:

"Я не знаю, який дурень поширив фейкову новину про мою смерть, але знайте, що я в порядку і не маю наміру йти з життя. Хто має вуха, той нехай слухає".

Нагадаємо, що Бріжит Бардо прославилася ще у 1950-х роках. Найбільшу славу їй принесли ролі у таких культових фільмах, як "І створив Бог жінку", "Ромовий бульвар" та "Зневага".

Вас також можуть зацікавити новини: