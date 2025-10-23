91-річна акторка емоційно відреагувала на чутки.

Легендарна французька акторка та модель Бріжіт Бардо вперше за довгий час вийшла на зв'язок, аби спростувати свою смерть. Зірка 1950-х обурилася чутками, які швидко поширилися в мережі.

Як повідомляє Daily Mail, днями французький інфлюенсер AQABABE поширив інформацію про те, що Бріжіт Бардо нібито померла після тривалого лікування, а її близькі вже готують похорон.

"Згідно з моєю ексклюзивною інформацією, Бріжіт Бардо померла. Її труну замовили в Сен-Поль-де-Жарра", - йшлося в публікаціях.

Пізніше всі дописи були видалені, а на зв'язок вийшла сама Бардо. Зірка французького кіно емоційно відреагувала на фейки. 91-річна акторка заспокоїла шанувальників та зазначила, що ще не готова помирати.

"Я не знаю, який дурень поширив фейкову новину про мою смерть, але знайте, що я в порядку і не маю наміру йти з життя. Хто має вуха, той нехай слухає", - написала вона в соцмережі X.

Нагадаємо, що на початку місяця Бріжіт Бардо перенесла складну операцію і певний час перебувала під наглядом лікарів. Однак, після кількох тижнів лікування акторку виписали з лікарні. Наразі вона продовжує відновлення вдома.

"Мадам Бардо повернулася додому і зараз відпочиває. З нею все гаразд", - заявив представник артистки у коментарі Daily Mail.

