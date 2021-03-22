Емма Гемінг і Брюс Вілліс разом вже 12 років.

Актори Емма Гемінг і Брюс Вілліс відзначають 12 років спільного життя. У 2009 році пара пішла під вінець.

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Емма опублікувала в Instagram фото зі своїм зірковим чоловіком. На знімку вона ніби щось шепоче йому на вухо. В цілому кадр вийшов дуже ніжним.

"Я дійсно люблю цього хлопця до Місяця і назад! Хоча були часи, коли я із задоволенням висадила б його на Місяць і повернулася б на Землю одна. Адже такий вигляд і мають 12 років шлюбу, вірно? У нас було багато фантастичних злетів і похмурих падінь. Але він - абсолютно моя людина", - написала Емма.

Також вона додала, що все життя мріяла про такого чоловіка як Вілліс.

"Немає нікого, з ким би я хотіла пройти через цю божевільну річ, яка називається шлюбом, крім нього. Він - моя сім'я. Він і дав мені сім'ю, а також багато іншого. Я мріяла про нього і люблю його до глибини душі. З 12-річчям, мій солодкий", - додала Емма.

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Автор: Діана Могилєвич