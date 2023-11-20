Також він сказав, що буде звертатися до психолога.

Багато українських артистів на початку повномасштабного російського вторгнення вступили до лав ЗСУ і вирушили на фронт захищати рідну країну. Але є й ті, хто залишився в тилу. Наприклад, шоумен Анатолій Анатоліч.

Він - багатодітний батько, тому закон захищає його від мобілізації. Однак як каже Анатоліч, він відчуває провину за те, що не перебуває на фронті.

"Завжди є таке почуття провини. З іншого боку, це почуття стимулює донатити, щось робити і в підсумку мати результат", - сказав шоумен в програмі "Неймовірна правда про зірок".

Крім того, він розповів, що планує почати сесію з психологом, щоб привести в норму свій психо-емоційний стан. За його словами, він не втомився від війни, просто щось в його голові змінилося за цей час.

"Потім буду розбиратися з точки зору психології. Навіть не втомився, а трохи проблеми з головою, на жаль, як і у всіх", – додав Анатоліч.

Анатолій Анатоліч - останні новини

Нещодавно Анатолій Анатоліч провів захід за кордоном російською мовою. У мережі його почали хейтити за це. Тому шоумен вирішив порозумітися. За його словами, івент був повністю благодійним.

Однак, що стосується мовного питання, Анатоліч сказав, що вів захід українською та англійською. При цьому, на прохання організаторів, дублював все російською, бо в залі були казахи, молдавани, білоруси, латиші та естонці і навіть, можливо, росіяни, які нині американці.

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