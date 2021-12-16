Ксенія Мішина перед вступом до університету Карпенка-Карого проходила творчий конкурс, на якому був присутній Костянтин Меладзе.

Українська актриса і переможниця шоу "Танці з зірками" Ксенія Мішина багато років тому приїхала до Києва, щоб здійснити свою мрію. Майбутня зірка мріяла про акторську кар'єру і зважилася вступати до Національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого.

Тоді їй потрібно було пройти творчий конкурс - виконати пісню, показати танець і маленький етюд. У журі сидів продюсер Костянтин Меладзе, який попросив її почати з пісні. Так, Ксенія підготувала пісню Світлани Лободи "Чорний ангел", але вона зіграла з нею злий жарт.

Журі одразу ж зупинили виступ Мішиної і розкритикували її за поганий спів. Також їм не сподобався її танець.

Читайте такожПовний провал: 5 незручних ситуацій з зірками, за які їм соромно (фото, відео) "Меладзе сказав почати з пісні. Мене одразу ж зупинили. Це було ганебно, і мені про це сказали. Я відчувала себе нікчемою. На мій танець реакція була така ж. А ось сценка їм сподобалася", - згадала Ксенія.

При цьому зірка уточнила, що етюд сподобався членам журі, але тоді вона вже перебувала в розтоптаному стані. На оголошенні результатів Ксенію продовжили "поливати брудом", але вирішили її таки взяти в шоу через красиву зовнішність.

"Я стояла ошелешена. Красива? Я реально не знала, що настільки. Пішовши за навіс після всієї цієї ганьби я дико розплакалася. У той момент я дізналася, якою ж силою може володіти краса, але в той же момент я вирішила, що назустріч мрії я буду йти через професіоналізм і нескінченну роботу над собою", - додала Мішина.

Нагадаємо, раніше Ксенія Мішина назвала найдорожчу річ у своєму гардеробі.

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Автор: Діана Могилєвич