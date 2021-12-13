Акторка також показала звабливі сукні, із якими приїхала в Арабські Емірати.

Українська акторка, зірка серіалу "Кріпосна" і екс-холостячка Ксенія Мішина розповіла про свій гардероб, з яким вона приїхала в Абу-Дабі.

В інтерв'ю програмі "Світське життя" Мішина показала звабливі сукні, які чудово підкреслюють її фігуру. Зокрема, це була напівпрозора блискуча сукня, костюм, який залишився акторці після шоу "Холостячка", а також міні-сукня, яка, за словами ведучої програми Каті Осадчої, "більше нагадує корсет, і за довжиною теж".

Читайте також"Холостячка" Мішина покрасувалася у "голій" сукні під час променаду в Абу-Дабі (фото)

Окрім цього, Ксенія Мішина розповіла, яка в неї є на сьогодні найдорожча річ у гардеробі.

"Мені здається, все ж таки сумочка в мене є, Louis Vuitton. Вона коштувала десь 2,5 тисячі доларів. Це мені здається поки що такий потолок...", - зазначила акторка.

За словами Мішиної, цю сумочку їй на день народження подарував її колишній Олександр Еллерт.

Акторка також додала, що у її новій квартирі, де вона скоро почне робити ремонт, буле не велика, але естетична гардеробна.

Як повідомляв УНІАН, Ксенія Мішина вперше назвала причину розставання з Олександром Еллертом. За її словами, у них були чудові, яскраві, позитивні стосунки, однак були й мінуси, які зрештою й призвели до розриву стосунків.

Нагадаємо, Ксенія Мішина була головною героїнею першого сезону романтичного реаліті "Холостячка". У фіналі проекту вона обрала шоумена Олександра Еллерта.

У липні 2021 року Мішина шокувала всіх постом в Instagram, в якому оголосила про розставання з Еллертом. Але їх пізніше "застукали" разом.

На пост-шоу "Як вийти заміж" Ксенія розповіла, що в них із Олександром складний період у відносинах, але вони намагаються їх зберегти.

Згодом ходили чутки, що Ксенія та Олександр відновили стосунки, проте Мішина заявила, що в неї немає стосунків із Еллертом і вони не разом.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Олександр Топчій