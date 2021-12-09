Максим Тарапата зробив відверте зізнання.

Учасник другого сезону романтичного реаліті "Холостячка" Максим Тарапата розповів, що для нього було несподіваним рішення Злати Огнєвіч відправити його додому за крок до фіналу.

Про це повідомляють Life.fakty.com.ua.

"Саме в той день я точно не очікував, що так все закінчиться. Особливо, враховуючи те, як у нас розвивалися стосунки зі Златою. І тим більше як пройшло побачення і зустріч з її рідними",- зізнався Максим.

Читайте такожАндрій Данилко зараз і 25 років тому: як змінився артист (фото)Також він додав, що йому було неприємно спостерігати за розвитком стосунків Злати з іншими чоловіками. Він часто відчував ревнощі. Крім того, учасник "Холостячки" зазначив, що зміг би пробачити зраду, якби це сталося один раз.

"Це дуже боляче, і в парі належить чимала робота, щоб це пережити. Тут важливо ставлення до зради партнера, наскільки людина кається. Враховуючи, що люди живуть роками разом, всяке може статися, і тут ніхто не застрахований", – додав Тарапата.

Нагадаємо, раніше Макс Тарапата розповів, як участь у "Холостячці" обернулася проти його рідних.

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Автор: Діана Могилєвич