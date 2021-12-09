Учасник другого сезону романтичного реаліті "Холостячка" Максим Тарапата розповів, що для нього було несподіваним рішення Злати Огнєвіч відправити його додому за крок до фіналу.
Про це повідомляють Life.fakty.com.ua.
"Саме в той день я точно не очікував, що так все закінчиться. Особливо, враховуючи те, як у нас розвивалися стосунки зі Златою. І тим більше як пройшло побачення і зустріч з її рідними",- зізнався Максим.
Читайте такожАндрій Данилко зараз і 25 років тому: як змінився артист (фото)Також він додав, що йому було неприємно спостерігати за розвитком стосунків Злати з іншими чоловіками. Він часто відчував ревнощі. Крім того, учасник "Холостячки" зазначив, що зміг би пробачити зраду, якби це сталося один раз.
"Це дуже боляче, і в парі належить чимала робота, щоб це пережити. Тут важливо ставлення до зради партнера, наскільки людина кається. Враховуючи, що люди живуть роками разом, всяке може статися, і тут ніхто не застрахований", – додав Тарапата.
Нагадаємо, раніше Макс Тарапата розповів, як участь у "Холостячці" обернулася проти його рідних.
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