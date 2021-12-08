Психолог Роман Свечкоренко залишив шоу у фінальному випуску, все - через незавершений шлюборозлучний процес з дружиною.

Роман Свечкоренко, який драматично залишив шоу "Холостячка" у фіналі, опублікував пост подяки за пережитий на проекті досвід.

Також він на своїй сторінці в Instagram оприлюднив фото з реаліті, на яких постали переможець Андрій Задворний, фіналіст Дмитро Шевченко й улюбленець публіки Макс Тарапата.

Читайте такожШоу "Холостячка" у фіналі несподівано залишив психолог Рома"Вдячний проекту, що зустрів таких крутих людей у своєму житті. Можливо, багатьом глядачам хотілося б, щоб учасники між собою влаштовували конфлікти, бійки та щось подібне. Навіть погоджуся, що за таким було б цікавіше дивитися. Але так вже історично склалося, що в "Холостячку" набрали крутих, адекватних і цікавих людей. Ось за це команді СТБ дуже дякую", - написав психолог Рома.

Він додав, що поважає і цінує кожного учасника другого сезону шоу "Холостячка", адже кожен був гідний боротися за серце Злати Огнєвіч.

"Дякую за літо в одному будинку. Ніколи б не подумав, що в 30 років буду жити, з 16 мужиками в одному будинку", - пожартував Свечкоренко.

"Всім гарного дня і чекаємо п'ятницю", - додав Роман, нагадавши, що 10 грудня вийде пост-шоу "Холостячка. Життя після проекту".

Нагадаємо, у фіналі шоу "Холостячка-2" Злата Огнєвіч відповіла "так" Андрію Задворному. Дмитро Шевченко був розчарований таким вибором дівчини й пішов з проекту не попрощавшись і в сльозах.

Пізніше "холостячку" і її обранця Андрія жорстко розкритикували в мережі. Але, судячи з усього, пара не разом. Все дізнаємося в п'ятницю, 10 грудня, о 19:30 на СТБ.

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Автор: Ольга Робейко