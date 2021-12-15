Це призвело до нічних кошмарів.

Відома американська співачка Біллі Айлиш зізналася, що в дитинстві перегляд порно викликав у неї сонний параліч і кошмари.

Про це вона розповіла на SiriusXM, пише TMZ.

Співачка повідомила, що почала дивитися порно у віці 11 років.

"Я думаю, що це дійсно зруйнувало мій мозок, і я відчуваю себе неймовірно спустошеною", - сказала вона.

Читайте такожУкраїнський співак зворушливо розповів про покійного батька: "був моїм найкращим другом"Вона зазначила, що порно "це ганьба".

Співачка каже, що перегляд "образливого" порно призвів до проблем в її сексуальному житті.

"У перші кілька разів, коли я займалася сексом, я не говорила "ні" поганим речам, тому що вважала, що це повинно вабити", - зазначила вона.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Віолетта Орлова