З'явилися фото з романтичної церемонії.

Голлівудський актор Чак Норріс відгуляв весілля молодшого сина. 24-річний Дакота одружився з коханою, на ім'я Ешлі.

Син 85-річної зірки кіно та бойових мистецтв повідомив про важливу подію в житті у своєму блозі в Instagram. Зокрема, він зазначив, що "цей день був сповнений радістю та коханням", під час самої церемонії він відчув, що все в його житті нарешті склалося:

"Я одружився зі своєю найкращою подругою. Це був найпрекрасніший день у моєму житті. День, сповнений радості, вдячності та величезної любові. Стоячи там зі своєю дружиною, я відчував, що все в моєму житті нарешті склалося. Ешлі, ти - мій спокій, моя сила і моє благословення від Бога. Я люблю тебе більше, ніж можу висловити словами, і я безмежно вдячний за те, що можу пройти через життя поруч з тобою".

Дакота також поділився кількома світлинами з весілля та подякував усім, хто розділив з ними цю мить.

На весіллі побував і зірковий батько хлоця - Чак Норріс. Актор з теплом згадав цей день у своїх соцмереж та ще раз привітав молодят.

"Вітаю мого сина Дакоту та його чудову дружину Ешлі. День їхнього весілля був справді прекрасним. Я люблю вас обох більше, ніж ви думаєте", - написав він в Instagram.

