Стелла поділилася зворушливим кадром із відомим батьком.

Донька голлівудської зірки Антоніо Бандераса, Стелла, вийшла на зв'язок після свого таємного весілля та вперше показала світлини зі свята.

У своєму блозі в Instagram 29-річна дівчина розповіла, що насправді ніколи й не мріяла про весілля, але дуже хотіла підкреслити глибину кохання зі своїм обранцем Алексом Грушинським.

Вона додала, що неймовірна щаслива вийти заміж за найкращого друга, а також зібрати усю родину разом на одній чудовій події.

"У дитинстві я ніколи не мріяла про велике весілля, але Алекс і я хотіли вшанувати цей ритуал, підкреслити силу слів і свої наміри. Ми прагнули створити простір, де наші друзі та родина могли б знову зібратися разом, створити нові спогади й отримати максимум задоволення. Усі прийшли на наше свято так, як я ніколи не могла собі уявити, і зробили його найсвятішим, найтеплішим і найособливішим досвідом у моєму житті. Хотілося б пережити це ще раз. Тепер я одружена зі своїм найкращим другом у всьому світі!" - емоційно зазначила Стелла Бандерас.

Дівчина подякувала всім друзям та родичам, які змогли розділити з нею та Алексом цю мить. Вона зазначила, що дійсно не легко було зібрати всіх в Іспанії, адже її близькі проживають в різних куточках світу.

Однак, найбільше Стелла вдячна своїм батькам - акторам Антоніо Бандерасу та Мелані Гріффіт, які завжди підтримують її в усьому. У день весілля вони також були присутні, а батько зворушливо провів дочку до вівтаря.

"Дякую всім нашим друзям і родичам за те, що прилетіли з усього світу, щоб три дні святкувати разом із нами. І найбільше дякую моїм прекрасним батькам за те, що вони - найкрутіші, найщедріші й найлюблячіші люди у світі", - наголосила вона.

