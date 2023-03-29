Журналістам особливо не сподобалося відсутність контенту і технічний стан.

Crime Boss: Rockay City стала одним з приємних сюрпризів на TGA 2022. Анонс кооперативного шутера з атмосферою GTA і безліччю знаменитих акторів 90-х років зацікавив аудиторію. Однак Чак Норріс, Денні Трехо, Майкл Медсен та інші зірки не врятували гру від провалу.

Критики розгромили Crime Boss: Rockay City. На Metacritic після 8 оглядів проєкт має всього 55 балів. У сучасній системі оцінювання, де 6 і 60 говорять про погану якість продукту, отримати менше — це як вирок.

Журналістами не сподобалися ледве не всі аспекти Crime Boss: Rockay City. Вони поскаржилися на малу кількість контенту, жахливий технічний стан і морально застарілий геймплей. На думку рецензентів, будь-які цікаві задумки в грі глибоко заховані під товщею поганої реалізації.

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Витяги з думок окремих видань

Everyeye.it (7 з 10): "Якщо розробники виконають свою обіцянку публікувати новий безкоштовний контент і вирішать деякі проблеми, то перша робота студії з Брно може зайняти невелике місце в ігровому ландшафті, в тому числі завдяки своїй доступній вартості".

Screen Rant (2,5 з 5): "У своєму нинішньому стані Crime Boss: Rockay City відчуває себе злочинцем низького рівня, який намагається швидко розбагатіти на вулиці, населеній багатокористувацькими шутерами, які вже роблять це краще".

The Gamer (2 з 5): "Crime Boss — це гра, яка веде війну з собою. Всі три режими щось пропонують, але жоден з них не справляється зі своїм конкретним завданням добре. Тим часом персонажі та сценарій, що супроводжують ці місії, ніби застрягли в 2011 році. А кастомізація або обмежена, або випадкова, що створює відчуття, ніби ви ніколи не контролюєте свій арсенал".

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