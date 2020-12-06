Через пандемію коронавірусу вони не бачилися майже рік.

Син українського танцівника Григорія Чапкіса Грег прокоментував шлюб тата з молодшою на 52 роки обраницею.

Читайте також"Танці з зірками 2020": переможці прокоментували свій тріумф на шоу (фото, відео)Про це йдеться у "Світському житті".

Грег прилетів до батька в Україну з Америки. Через пандемію коронавірусу вони не бачилися майже рік.

"Я не міг дочекатися, коли я сюди доїду і просто відчую момент з моїм татом. Цей сюрприз вдався, я дуже тішуся. Тішуся, що я потрапив зі свого американського світу в його, в шоу, яке він дуже любить. Уся наша сім’я – ми всі танцівники, ми хочемо, щоб він просто нами пишався і мені просто приємно було, що я потрапив на шоу, з ним сидів поруч. Я ніколи цього не забуду і він теж", - розказав .Грег

Також батько та син прокоментували чутки щодо їхніх напружених стосунків.

"У нас не було сварки. Я сповідаюся зараз. Я був дуже поганим батьком. В якому сенсі – це був якраз пік ансамблю Вірського. По 4-6 місяців на рік гастролювали з дружиною. І його виховали інші люди", - сказав хореограф.

Зі свого боку, 41-річний син легендарного танцівника прокоментував чутки про те, що діти не підтримують шлюб 90-річного Чапкіса з молодою обраницею.

"Ми тішимося, ми дуже тішимося за те, що в тебе є людина, яка тебе доглядає, кохає, чекає вдома та готує їсти. І ми весь час були раді. Не було сварки. Мені здається, що дійсно коронавірус змінює усіх нас. Ми всі трохи хвилюємося, дуже складно, що я живу на іншому кінці світу, але як стараюся, приїжджаю. Як бачите, навіть в коронавірус знаходжу час приїхати сюди і здивувати мого татуся", - сказав Грег.

Що відомо про шлюб Чапкіса

Хореограф Григорій Чапкіс у 2020 році одружився вчетверте. Ім'я дружини невідоме. Вона молодша за Чапкіса на 52 роки.

У суперфіналі шоу "Танці з зірками" влаштували сюрприз для судді проекту Григорія Чапкіса — неочікувано на шоу прилетів з Америки його син Грег.

У 2019 році під час півфіналу "Танців з зірками" 89-річний Григорій Чапкіс розповів про свою нову подругу, яка була присутня в залі.

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Автор: УНІАН