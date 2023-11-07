Маєток був придбаний подружжям Дженніфер Лопес і Беном Аффлеком на початку цього літа.

Співачка та акторка Дженніфер Лопес, яка перебуває у шлюбі з американським актором Беном Аффлеком, дозволила подивитися на їхній маєток та приголомшила фанів інтер’єром.

На віллі у Беверлі-Гіллз, яку придбали за майже 61 мільйон доларів, переважають світлі відтінки. Простір наповнений світлою фурнітурою зі срібно-золотими елементами.

На розкішній кухні знаменитість розповідала про власний бренд алкоголю та готувала смачні коктейлі.

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У вітальні знаменитостей розміщений камін. На одному з кадрів можна побачити неймовірний вид з тераси, яка веде до басейну.

До слова, маєток був придбаний подружжям Дженніфер Лопес і Беном Аффлеком на початку цього літа. Він займає площу понад чотири тисячі квадратних метрів і налічує 12 спалень, 24 ванні кімнати, гараж на 12 автівок і паркінг на 80. На території також розташований спортивний комплекс, гостьовий пентгаус площею близько 500 квадратних метрів і декілька будиночків для охорони.

Що відомо про Дженні та Бена

Дженніфер та Бен зустрілися під час роботи над кримінальною драмою "Джільї". За сюжетом їхні герої закохуються. Так сталося і з акторами в реальному житті.

Пара потрапила в непросту ситуацію, бо Дженніфер на той момент була одружена вдруге – з Крісом Джаддом. І з моменту їхнього весілля минуло лише кілька місяців.

Свободу Дженніфер отримала, заплативши 18 мільйонів доларів. Саме таку компенсацію вона виділила другому чоловікові. Розлучившись, знаменитість практично не розлучалася з Беном. Їх вабила божевільна пристрасть.

Нагадаємо, що нещодавно Дженніфер Лопес кардинално поміняла імідж.

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