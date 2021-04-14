Перша олімпійська чемпіонка Незалежної України Оксана Баюл через Марічку Падалко вийшла на зв’язок до українців і розплакалася

13 квітня ведуча ТСН Марічка Падалко на своїй сторінці в Instagram провела ексклюзивний прямий ефір з першою Олімпійською чемпіонкою Незалежної України фігуристкою Оксаною Баюл.

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Це перше інтерв‘ю легендарної спортсменки українському журналісту за довгі роки. На зв’язок Оксана приєдналась з Лос-Анджелесу, і разом з нею був її чоловік, продюсер Карло Фаріна.

У бесіді з Марічкою Оксана розповіла про Україну, згадувала як вона відкритим листом підтримувала Майдан, про те, що їй так досі і не виплатили призові за перемогу на Олімпійських іграх у 1994 році, про льодове шоу Champions on Ice, що придбав для неї її коханий чоловік, та про можливий майбутній тур світом з цим легендарним шоу.

До речі, у минулому Оксана Баюл була хедлайнером, обличчям цього шоу, і вражала всіх неймовірними трюками на льоду, об’їздила всю Америку з виступами, а рейтинги з її участю були шаленими. Баюл запрошували у прайм-тайм на найпопулярніші телепрограми і телеканали США. Про неї знімали фільми.

Фігуристка не виключає, що може представити це шоу і на своїй рідній Батьківщині. За умови, якщо буде організація, і українська сторона зможе його належно прийняти. Як зазначила Оксана, якщо Бог дасть і все складеться, спортсменка приїде!

Баюл зізналась, що це мрія колись повернутися у рідне місто, показати його доньці. Там поховані її мама і тато. На цих словах Оксана і Марічка розплакалися.

Однак її чоловік Карло вважає, що приїзд Оксани до України поки є недоречним, бо попри те, що її люблять люди, вона ніколи не мала відповідного ставлення керівництва країни за різних президентів, їй досі навіть не виплатили призові за перемогу на Олімпіаді. «Ми готові почати з чистого аркуша» - сказав Карло, не лише чоловік, а й менеджер спортсменки. «Але і Україна мала б зробити крок назустріч».

Саме через цю образу з плином років Баюл подавала позов до суду на українську сторону. Але справа не в грошах, а у відновленні справедливості. Як зазначила Оксана, якби вона виграла цей суд, то віддала б усю суму позову, а це 50 млн доларів, - на розвиток мультиспортивного стадіону «Метеор», що знаходиться у її рідному місті – Дніпрі, це місце де вона навчилася кататися на ковзанах.

Мін'юст України контактує з Баюл у розв'язанні цього питання, і зараз вже є надія на перевантаження стосунків, і що все може змінитися на краще.

«Оксано, тебе люблять і пам’ятають в Україні дуже багато людей, і нам шкода, що ми тут не можемо тебе бачити. Нам би дуже хотілося на 30-річницю Незалежності України зустрічати нашу першу олімпійську чемпіонку разом з Карло та вашою донечкою Софією. І щоб ти отримала від країни гідне визнання, тому що ти для нас є на рівні з тими людьми, які боролися за незалежність, і які зараз за неї борються на сході України. Ти зробила дуже багато!» - сказала Марічка Оксані.

«Я бажаю Україні процвітання, щоб у всіх українців все було добре. Я знаю, що в Україні звичайним людям дуже важко жити, особливо фінансово, я все одно хочу побажати вам, щоб ви не здавалися!» - звернулась до українців Оксана Баюл.

Загалом відверта та щемлива розмова Марічки з Оксаною тривала понад годину, хоча попередньо вони домовлялись тільки на 15 хвилин ефіру.

Ця бесіда стала для всіх шанувальників чемпіонки довгоочікуваною, адже багато років Баюл жодним нашим ЗМІ не давала згоду на проведення інтерв’ю. І тільки Марічка, яка давно знайома з Оксаною, змогла вмовити її на спілкування.

На останок Падалко подарувала 5-річній донечці Оксани Баюл вишиванку.

А Оксана своєю чергою запросила ведучу ТСН до себе в гості та сказала, що двері її будинку завжди відкриті для Падалко.

Нагадаємо, у 1994 році, коли Оксані Баюл було тільки 16 років, вона здобула золото на зимовій Олімпіаді у Ліллегаммері й стала першою Олімпійською чемпіонкою незалежної України у фігурному катанні.

Тоді на весь світ зазвучав український гімн. Потім спортсменка переїхала до США разом зі своїм тренером, підписавши багатомільйонні контракти.

У 2014 році Оксана Баюл публічно підтримала Майдан в Україні, і коментує, що Росія воює з Україною, - і саме про це прямим текстом вона заявила в цьому інтерв’ю.

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Автор: Діана Могилєвич