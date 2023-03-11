Актриса не хоче думати про погане.

Актриса Наталка Денисенко, яка озвучила головну героїню у анімаційному фільмі "Мавка. Лісова пісня", розповіла, що робота над мультфільмом допомогла їй відволікатися від переживань. Актриса дуже боїться за свого чоловіка Андрія Фединчика - артист служить у лавах Збройних сил України.

Як виявилося, коханий зірки "Кріпосної" вирішив скласти заповіт. Він хоче подбати про майбутнє дружини та дитини, якщо з ним щось станеться.

"Все оформлено на мене. Всі мої подружки сміються, кажуть, що я гарно влаштувалася. А мій чоловік каже, що так і треба. Але я не думаю про це, я впевнена, що все буде добре", - розповіла Денисенко "ЖВЛ".

Погані думки актриса одразу відкидає. Денисенко відмовляється зациклюватися на негативі, адже попереду у них з чоловіком великі плани. У подружжя вже є син, а ще вони планують народити для нього сестричку.

"Єдине, що мене зупиняє зараз, щодо дітей, поповнення, це те, що йде війна. Страшно. Коли якісь обстріли, я читаю новини, я плачу, мені важко це все переносити. Тому я думаю, якщо я буду така нервова, ще коли буду вагітною, це буде погано. Тому, як тільки перемога, будемо старатися", - зазначила актриса.

Нагадаємо, раніше Денисенко зізналася, за скільки орендує двоповерховий будинок під Києвом.

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