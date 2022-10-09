У житті шоумена останнім часом було багато моментів, які змушували його плакати.

Відомий український телеведучий, шоумен та волонтер Сергій Притула зізнався, що інколи дозволяє собі слабкість і може поплакати.

А все - через повномасштабну війну проти нашої країни. Про це ведучий поділився в інтерв'ю "Ґрунту".

"Я тут не буду якимось оригіналом, відверто кажучи, тому що плакав, коли друзі гинули. Плакав, коли з братом не було зв'язку, коли вони зачищали Ірпінь. Плакав, коли дехто з друзів виходив з полону, кого повертали, це були сльози радості", - каже він.

За словами шоумена, часом він лив сльози, коли прокидався після початку повномасштабної війни сам у їхній з дружиною величезній оселі. Адже вони так мріяли, щоб їхній дім був сповнений веселощів та дитячим сміхом.

"Але потім, на тлі того, що діти в деяких батьків більше не пробіжаться вже ніколи через цю кляту війну, а в деяких дітей батьки більше не прокинуться в пустій оселі, ти розумієш, що твої проблеми — це нуль.Чи твої клопоти й переживання. Запихаєш переживання свої кудись глибше, йдеш на свій фронт і лупашиш далі", - сказав Притула.

Як фонд Притули наближає перемогу України

Раніше стало відомо, що 600 мільйонів гривень, які українці зібрали на купівлю трьох "Байрактарів", пішли на купівлю супутника, а саме - на повний пакет послуг фінського космічного супутника дистанційного зондування Землі компанії ICEYE.

УНІАН писав про вражаючі характеристики супутника ICEYE, придбаного фондом Притули.

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