Супутникові знімки території нашої країни отримує лише українська сторона як власник супутника, тому доступ - ексклюзивний.

Напередодні українців приємно здивувала заява волонтера та шоумена Сергія Притули про те, що замість "Байрактарів", які нам надали безкоштовно, Україна закупила супутник від компанії ICEYE. Ведучий пообіцяв, що тепер буде "багато "бавовни".

Тож у прес-службі EOS Data Analytics (засновником якої є бізнесмен Макс Поляков, залучений до підготовки укладання угоди) вирішили розкрити усі характеристики супутника та розповісти, що його купівля дасть ЗСУ.

Безумовна перевага супутника - його технології дозволяють робити знімки цілодобово за будь-якої погоди - хмарної, сніжної, під час дощу. Радарні супутники, на відміну від оптичних, самі "підсвічують" об'єкти радіохвилями, тому не залежать від погодних умов. Радіохвилі таких супутників здатні пробиватися також через дим та попіл.

По-перше, змінки Україна отримуватиме в режимі, наближеному до реального часу, завдяки чому час від замовлення до отримання даних скоротиться до годин. По-друге, супутник вже перебуває на орбіті, тобто не потрібно чекати на його запуск, а знімки одразу аналізуються та використовуються за призначенням. По-третє, наша країна отримуватиме знімки до того часу, поки супутник продовжуватиме працювати.

Згідно з угодою, українська сторона отримує і супутник, і доступ до бази даних сузір’я супутників. А коли спливе оплачений термін доступу до бази даних, вказаний супутник залишається у повній власності України - аж до закінчення терміну його функціональності на орбіті.

Придбаний супутник працює над територією України виключно для досягнення цілей та виконання завдань ЗСУ. В той час, коли супутник не перебуває над територією України, наша країна може отримувати дані завдяки доступу до сузір’я SAR супутників компанії ICEYE. Доступ гарантований.

Згідно з угодою, супутник застрахований і прогарантований компанією ICEYE. У разі технічної несправності компанія-продавець зобов’язується надати українській стороні ідентичний супутник.

"Завдяки купівлі супутника ICEYE, українські супутникові можливості посилюються: у комбінації з оптичним супутником GEOSAT 2 наша країна отримує перевагу в аналітиці космічних даних. Таке поєднання технологічних засобів з можливостями професійної аналітики є кроком до технологізації не лише обороноздатності України, але і відновлення економіки після перемоги", - прокоментував угоду підприємець у галізу космічних та ІТ технологій, засновник EOS Data Analytics, меценат Макс Поляков.

Характеристики супутника ICEYE

Періодичність прольотів. Супутник пролітає над нашою територією двічі на добу.

Супутник пролітає над нашою територією двічі на добу. Роздільна здатність. Від 0,5 метра до 1 метра залежно від площі охоплення знімка.

Від 0,5 метра до 1 метра залежно від площі охоплення знімка. Супутник працює на сонячно-синхронній орбіті. За 24 години супутник робить 15 обертів навколо Землі, рухається зі швидкістю 7,5 км на секунду. Супутник знаходиться на висоті 500-600 км над поверхнею Землі.

За 24 години супутник робить 15 обертів навколо Землі, рухається зі швидкістю 7,5 км на секунду. Супутник знаходиться на висоті 500-600 км над поверхнею Землі. Характеристики знімків. 1 знімок може охоплювати площу до 225 кв. кілометрів.

1 знімок може охоплювати площу до 225 кв. кілометрів. Швидкість отримання даних. Процес передачі даних від моменту знімка до моменту отримання його безпосередньо військовими підрозділами скорочується до кількох годин. За умов війни швидкість отримання інформації – це суттєва перевага.

Нагадаємо, 600 мільйонів гривень, які українці зібрали на купівлю трьох "Байрактарів", пішли на купівлю супутника, а саме - на повний пакет послуг фінського космічного супутника дистанційного зондування Землі компанії ICEYE.

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