Молода дружина російського гумориста Євгена Петросяна Тетяна Брухунова вибухнула гнівом після того, як користувачі порівняли її зовнішність з донькою зірки "Трьох мушкетерів" Єлизаветою Боярською.
Відповідь Брухунова опублікувала у тому ж Instagram.
Кілька днів тому дружина Петросяна, з яким вона не дуже любить показуватися на публіку, виклала на своїй сторінці фотопортрет у короні.
Перші коментатори висловили свій захват від "королеви". Проте згодом компліменти мали дещо інший характер: підписники зауважили дивну схожу зовнішність Брухунової та Боярської.
Ви дивовижно схожі на Лізу Боярську.
Я подумала, що Боярська.
Просто диво! Так з Лізою Боярською тут схожі.
На цьому фото ви дуже схожі з Лізою Боярською.
Ліза Боярська! Як схожі ви в цьому образі з нею.
У відповідь Брухунова заявила, що "люди нечасто задумуються, що пишуть у соціальних мережах".
"Зрозуміло, порівняння з красивою жінкою мені приємно, але чому так примітивно? Людина пише про схожість. Для чого?! Тобто, на її думку, я не в курсі, що в акторки Боярської є ямочки? Чи вона перша, хто відкрив мені "таємницю"? А те, що перед нею про це написано десять разів, вона не бачить?!" – висловилася дружина Петросяна.
Ображена порівнянням вона зауважила, що "ямочки – це не найбільш рідкісне явище на лиці людини".
"Є такий вірш: "Люди читають жо….". Здається, не тільки нею читають", – написала Брухунова.
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