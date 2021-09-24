Брухунова заявила, що "люди нечасто задумуються, що пишуть у соціальних мережах".

Молода дружина російського гумориста Євгена Петросяна Тетяна Брухунова вибухнула гнівом після того, як користувачі порівняли її зовнішність з донькою зірки "Трьох мушкетерів" Єлизаветою Боярською.

Відповідь Брухунова опублікувала у тому ж Instagram.

Кілька днів тому дружина Петросяна, з яким вона не дуже любить показуватися на публіку, виклала на своїй сторінці фотопортрет у короні.

Перші коментатори висловили свій захват від "королеви". Проте згодом компліменти мали дещо інший характер: підписники зауважили дивну схожу зовнішність Брухунової та Боярської.

Ви дивовижно схожі на Лізу Боярську.

Я подумала, що Боярська.

Просто диво! Так з Лізою Боярською тут схожі.

На цьому фото ви дуже схожі з Лізою Боярською.

Ліза Боярська! Як схожі ви в цьому образі з нею.

У відповідь Брухунова заявила, що "люди нечасто задумуються, що пишуть у соціальних мережах".

"Зрозуміло, порівняння з красивою жінкою мені приємно, але чому так примітивно? Людина пише про схожість. Для чого?! Тобто, на її думку, я не в курсі, що в акторки Боярської є ямочки? Чи вона перша, хто відкрив мені "таємницю"? А те, що перед нею про це написано десять разів, вона не бачить?!" – висловилася дружина Петросяна.

Ображена порівнянням вона зауважила, що "ямочки – це не найбільш рідкісне явище на лиці людини".

"Є такий вірш: "Люди читають жо….". Здається, не тільки нею читають", – написала Брухунова.

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Автор: Віолетта Орлова