Примітно, що сина Петросяна і Брухунової на знімку немає.

Дружина гумориста Євгена Петросяна 31-річна Тетяна Брухунова поділилася з підписниками спільним селфі з чоловіком.

Читайте такожГумориста Петросяна госпіталізували через коронавірусПара не так часто публікує спільні знімки. Цього разу в соцмережі Брухунова опублікувала кадр, де вона зображена зі своїм знаменитим чоловіком.

На знімку пара позує навпроти дзеркала в коридорі, обоє - в медичних масках. "familyselfie", - коротко підписала знімок Тетяна.

Примітно, що сина Петросяна і Брухунової на знімку немає.

Шанувальники зраділи новій появі подружжя в мережі і засипали їх компліментами.

Євген Петросян і Тетяна Брухунова

Гуморист ЄвгенПетросян і Тетяна Брухунова одружилися в грудні 2019 року.

До цього Петросян майже 32 роки був одружений на гумористці Олені Степаненко. Однак у листопаді 2018-го подружжя розлучилося.

У травні 74-річний Петросян вперше показав 31-річну кохану на спільному фото.

А півроку тому у пари народився син, якого назвали Ваган.

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Автор: УНІАН