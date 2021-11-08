Співачка вже встигла похвалитися місцевим колоритом.

Українська співачка Оля Полякова разом зі своєю сім'єю вирушила у відпустку на Мальдівські острови. Так, зірка вже встигла показати кілька кадрів з відпочинку.

В одному з інста-сторіз Полякова показала, як починається її день - з чорної ікри і келиха шампанського. "Для більшого luxury ефекту", - підписала кадр співачка.

Також вона показала бунгало, в якому живе разом зі своїми дітьми. Самі апартаменти зроблені з дерева, там же є великі ліжка, а також тераса.

Крім того, Оля показала, як виглядають душ і ванна на вулиці. "Господи, я в раю! Спасибі", - сказала Оля.

Як повідомляв УНІАН, раніше Оля Полякова зізналася, що осоромилася на власному концерті. Співачка одного разу зайшла за лаштунки і почала кричати і голосно матюкатися. Ось тільки вона забула вимкнути мікрофон, тому глядачам все було чутно.

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Автор: Діана Могилєвич