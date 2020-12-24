Деякі зірки не сиділи склавши руки цього року й досягли результату.

Безсумнівно, 2020-й став роком справжніх випробувань і викликів. А для деяких зірок не тільки на професійній арені, але й в роботі над своїм тілом.

Читайте такожСхудла Віра Брежнєва розсекретила свою вагу (фото)УНІАН склав добірку знаменитостей, яким вдалося екстремально схуднути у 2020 році.

1. Адель (32 роки)

Безсумнівно, золото рейтингу дістається красуні Адель. За цей рік співачці вдалося схуднути на 45 кг і підкорити шанувальників помолоділим свіжим виглядом.

Так, після розлучення з Саймоном Конеккі артистка почала буквально танути на очах. Навесні й влітку 2020 року опубліковані в мережі фото схудлої Адель шокували всіх.

Виконавиця зізналася, що скинула 45 кг завдяки пілатесу і Sirtfood-дієті.

2. Келлі Осборн (36)

Співачка, актриса, ведуча і ЛГБТ-активістка Келлі Осборн у 2020 році, схоже, вирішила попрацювати на славу. Вона взяла себе в руки й зуміла схуднути на цілих 39 кг. Секрет такого результату не тільки в завзятості зірки. Так, вона дотримувалася дієти й займалася спортом, але, як зізналася Келлі, їй довелося вдатися до операції — резекції шлунка. А ще раніше Осборн відмовилася від алкоголю.

3. Ребел Вілсон (40 років)

У 2020 році комедійна актриса ("Холостячки", "Ідеальний голос") оголосила про те, що навмисно скинула понад 20 кг. Зірка не стала вдаватися до операції заради такого результату. Ребел схудла до 75 кг завдяки правильному харчуванню і спорту сім разів на тиждень.

4. Джордж Клуні (59)

Актор Джордж Клуні потрапив до лікарні після того, як різко схуд для зйомок нового фільму — на 13 кг.

Лікарі діагностували у зірки гострий панкреатит. Причиною загострення стало те, що Клуні досить різко скинув 13 кілограмів заради нової ролі.

"Думаю, що я перестарався зі скиданням ваги й просто недостатньо дбав про себе", - розповів актор.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Ольга Робейко