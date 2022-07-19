Артист зібрався з концертом до Європи.

Російський співак Валерій Меладзе, який першим підтримав Україну у війні з Росією, анонсував концерт в Монако. Його виступ відбудеться 6 серпня в бальному залі яхт-клубу.

І якщо раніше квитки на його концерт варіювалися в межах декількох тисяч гривень, то зараз за його виступ доведеться заплатити набагато більше. Наприклад, за столик біля сцени доведеться віддати 36 тисяч гривень.

Чому так "злетіли" ціни - невідомо. Та й сам артист поки ніяк не коментує це.

Варто відзначити, що раніше Валерій Меладзе раптово виступив в Росії. Він дав концерт навіть після того, як планував піти зі сцени.

Варто відзначити, що російські пропагандисти незадоволені поведінкою Меладзе. Вони вважають, що артист наживається на громадянах країни, дії яких він засуджує.

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